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РФ приостановила переговоры по обмену пленными - адвокат Полозов

Комментариев: 1
Причины остановки неизвестны. Удерживаемые в РФ и Крыму украинцы ждут возобновления процесса.
Николай Полозов
Николай Полозов
Николай Полозов/Facebook

Россия решила приостановить переговорный процесс по обмену пленными. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил российский адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов, сообщает 24 канал.

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Речь идет об украинцах, которых Россия незаконно удерживает на своей территории и в оккупированном Крыму.

“Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных российской стороной по какой-то причине приостановлен. Сейчас 120 украинских политзаключенных – украинцы, крымские татары - ожидают, что эти переговоры будут возобновлены, и у них будет шанс вернуться домой“, – рассказал адвокат.

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Он также отметил тот факт, что Украина в минских переговорах смогла договориться об освобождении украинцев, которых на оккупированном Донбассе удерживают боевики. Этого удалось достичь, несмотря на эпидемию и карантин.

Как по мне, то в отношении украинских политзаключенных, находящихся в России, также можно дистанционно вести какие-то аспекты этого диалога, – отметил Николай Полозов.

Напомним, ранее оккупанты на Донбассе назвали, кого хотят отдать на обмен. В списке два десятка фамилий.

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Теги: Россия, Крым, пленные, обмен пленными, Полозов
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Комментариев (1)
ПродувКротов    10.04.2020, 11:42
Оценка:  +4
ПродувКротов
У них там на кремле печенеги и половцы опять в гости приехали Им сейчас не до обмена.
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