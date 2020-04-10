РФ приостановила переговоры по обмену пленными - адвокат Полозов

Причины остановки неизвестны. Удерживаемые в РФ и Крыму украинцы ждут возобновления процесса.

Россия решила приостановить переговорный процесс по обмену пленными. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил российский адвокат украинских политзаключенных Николай Полозов, сообщает 24 канал.

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Речь идет об украинцах, которых Россия незаконно удерживает на своей территории и в оккупированном Крыму.

“Переговорный процесс о передаче украинских политзаключенных российской стороной по какой-то причине приостановлен. Сейчас 120 украинских политзаключенных – украинцы, крымские татары - ожидают, что эти переговоры будут возобновлены, и у них будет шанс вернуться домой“, – рассказал адвокат.

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Он также отметил тот факт, что Украина в минских переговорах смогла договориться об освобождении украинцев, которых на оккупированном Донбассе удерживают боевики. Этого удалось достичь, несмотря на эпидемию и карантин.

Как по мне, то в отношении украинских политзаключенных, находящихся в России, также можно дистанционно вести какие-то аспекты этого диалога, – отметил Николай Полозов.

Напомним, ранее оккупанты на Донбассе назвали, кого хотят отдать на обмен. В списке два десятка фамилий.

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