Тесты на COVID-19 скоро появятся в аптеках страны, - Минздрав

Скоро экскпресс-тесты появятся в свободном доступе.

Украинские аптеки могут принимать самостоятельное решение о закупке тестов на коронавирус. Поэтому вскоре экспресс-тесты для выявления Covid-19 могут появиться в аптеках.

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Об этом сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко во время сегодняшнего брифинга.

Ляшко отметил, что уже сегодня абсолютно все аптеки страны могут закупать тесты на коронавирус и пускать их в продажу.

В аптеках могут продаваться экспресc-тесты, и это вопрос субъектного хозяйствования, которое владеет аптекой, - сказал санврач.

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По словам Ляшко, частные лаборатории также могут покупать тест-системы и проводить исследования на обнаружение коронавирусной болезни. Между тем, о каждом положительном или отрицательном случае исследования они должны отчитываться в Минздрав. Эта мера необходима для определения контактных лиц.

Напомним, табакокурение может привести к осложнениям во время коронавирусной болезни COVID-19. Об этом также заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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