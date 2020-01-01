В Олешках под Херсоном ввели комендантский час на выходные
В городе Олешки Херсонской области в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в выходные введут дополнительные карантинные ограничения. Такое решение было принято областной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
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Ограничения вводятся на период с 11:00 11 апреля до 6:00 13 апреля.
Как сообщил в Facebook Олешковский городской голова Дмитрий Воронов, во время действия ограничений горожане не смогут покинуть свои жилища, а город будет закрыт на въезд и на выезд.
На выходные дни Олешки будут полностью закрыты на карантин (посты полиции), на улице выйдет много патрулей для жесткого контроля за соблюдением карантинных мероприятий. Кому нужен хлеб, молоко и продукты первой необходимости, лучше купить сегодня, максимум завтра, в первой половине дня. На выходные просим всех оставаться дома, - сообщил Воронов.
Напомним, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.
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