В Олешках под Херсоном ввели комендантский час на выходные

В Олешках Херсонской области из-за коронавируса горожане не смогут покинуть свои жилища, а город будет закрыт на въезд и на выезд.

В городе Олешки Херсонской области в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в выходные введут дополнительные карантинные ограничения. Такое решение было принято областной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Читай также: Мелитополь закрылся на карантин: Въезд только по спецпропускам

Ограничения вводятся на период с 11:00 11 апреля до 6:00 13 апреля.

Как сообщил в Facebook Олешковский городской голова Дмитрий Воронов, во время действия ограничений горожане не смогут покинуть свои жилища, а город будет закрыт на въезд и на выезд.

На выходные дни Олешки будут полностью закрыты на карантин (посты полиции), на улице выйдет много патрулей для жесткого контроля за соблюдением карантинных мероприятий. Кому нужен хлеб, молоко и продукты первой необходимости, лучше купить сегодня, максимум завтра, в первой половине дня. На выходные просим всех оставаться дома, - сообщил Воронов.