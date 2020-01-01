Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Олешках под Херсоном ввели комендантский час на выходные

Комментариев: 0
В Олешках Херсонской области из-за коронавируса горожане не смогут покинуть свои жилища, а город будет закрыт на въезд и на выезд.
Горожане не смогут покинуть свои жилища
Горожане не смогут покинуть свои жилища
EPA/UPG

В городе Олешки Херсонской области в целях недопущения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в выходные введут дополнительные карантинные ограничения. Такое решение было принято областной комиссией по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Читай также: Мелитополь закрылся на карантин: Въезд только по спецпропускам

Ограничения вводятся на период с 11:00 11 апреля до 6:00 13 апреля.

Как сообщил в Facebook Олешковский городской голова Дмитрий Воронов, во время действия ограничений горожане не смогут покинуть свои жилища, а город будет закрыт на въезд и на выезд.

На выходные дни Олешки будут полностью закрыты на карантин (посты полиции), на улице выйдет много патрулей для жесткого контроля за соблюдением карантинных мероприятий. Кому нужен хлеб, молоко и продукты первой необходимости, лучше купить сегодня, максимум завтра, в первой половине дня. На выходные просим всех оставаться дома, - сообщил Воронов.

Напомним, по состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Херсонская область, карантин, коронавирус, комендантский час
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь