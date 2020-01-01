У Зеленского грозятся поменять ряд губернаторов после карантина

В Офисе президента обещают заняться кадровыми решениями, когда эпидемия пойдет на спад.

Когда заболеваемость коронавирусом в Украине пойдет на спад, по некоторым губернаторам будут приниматься решения об их увольнение. Об этом заявил первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов заявил в интервью “Главкому“.

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“Я отслеживаю и понимаю все процессы деятельности каждого председателя ОГА. К сожалению, в ряде вопросов есть игра в политику и какая-то борьба на местах ... Мы постоянно мониторим ситуацию в областях и знаем, что происходит в действительности. И эпидемия коронавируса, и карантин внесли свои коррективы. Но у каждого управленческого и кадрового решения есть свое время... Как только Минздрав, Центр общественного здоровья скажут нам о том, что показатели заболеваемости стабилизировались или начинают падать, тогда кадровая работа возобновится“, - сообщил он.

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Также Трофимов отметил, что министры – это политические фигуры, которые отвечают за стратегию и замена министра – это больше изменение тактики, подходов к работе или изменение самого вектора работы. Ситуация же с председателями ОГА другая:

Сейчас к их работе добавилась постоянная координация действий по карантину на местах, вокруг них объединены все органы власти, бизнес, который активно помогает. Здесь замена руководителя, а вслед и согласование его команды в нынешних условиях – риск, - заявил замглавы президентского офиса.

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По его словам, всё вышесказанное не значит, что главы ОГА стали неприкосновенными. Вся их работа отслеживается и анализируется. При этом для оценки работы губернаторов используются два критерия: эффективность борьбы с коронавирусом и социально-экономические показатели.

Мы, кстати, оценим, как и кто справился с карантином. В части работы губернаторов также оценим социально-экономические показатели. В частности, привлечение средств на борьбу с коронавирусом. Никто не будет защищать неэффективного менеджера. Если он не настраивает все процессы эффективно, то, простите, - парашютный спорт не для вас, - отметил Трофимов.

Напомним, в Офисе президента заявили, что в случае, если Зеленский подхватит COVID-19, временной замены ему нет. В президентском офисе рассчитывают, что президент сможет работать удаленно и временная замена ему не понадобится.

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