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УПЦ МП проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре

Комментариев: 4
В Киево-Печерской лавре зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом.
Митрополит Неженский и Прилуцкий Климент
Митрополит Неженский и Прилуцкий Климент
Цензор

Украинская православная церковь Московского патриархата проведет пасхальную службу во дворе Киево-Печерской лавры перед зданием храма. Об этом рассказал митрополит Неженский и Прилуцкий Климент в комментарии “Украинским Новостям“.

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“Служба начнется в 23:00 18 апреля и будет проходить во дворе возле Лавры“, - сказал он.

По словам священника, при службе будут соблюдены все установленные меры безопасности. В храме одновременно находится будут не более 10 прихожан, а во дворе Лавры люди будут принимать участие в богослужении на расстоянии не мене, чем 1,5 метра от друг друга.

Напомним, ранее стало известно, что в Киево-Печерской лавре уже 26 случаев заражения COVID-19.

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Комментариев (4)
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ЗаелоПластинку    10.04.2020, 13:19
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
В сеть выложили видео с признанием боевика “ДНР“ Александра Ходаковского о том, что лично он отдал приказ накрыть из “Градов“ центр города Ясиноватая. Как хорошо - и на ВСУ потом можно переложить вину, и Аллею Ангелов обновить, чтобы люди не забывали бояться мифических бЕндеровцев.
SINOBI-LIFE    10.04.2020, 12:23
Оценка:  +16
SINOBI-LIFE
Закрыть эту секту в связи с распространением вируса!!!
Путин-Xyйло    10.04.2020, 13:15
Оценка:  +5
Путин-Xyйло
Вначале заразятся, а после всех на мАскву!
ПродувКротов    10.04.2020, 12:23
Оценка:  +16
ПродувКротов
Вообще то в прессе мелькала цифра о 80% зараженных вирусом КОВИД19 военнослужащих войск РПЦ на территории Печерской Лавры. В замкнутом пространстве сооружений данного комплекса вирусняк будет косить всех прибывших с бешенной скоростью. Только сильно упоротые туда могту прийти.
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