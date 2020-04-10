УПЦ МП проведет пасхальную службу в Киево-Печерской лавре

В Киево-Печерской лавре зафиксировано 26 случаев заражения коронавирусом.

Украинская православная церковь Московского патриархата проведет пасхальную службу во дворе Киево-Печерской лавры перед зданием храма. Об этом рассказал митрополит Неженский и Прилуцкий Климент в комментарии “Украинским Новостям“.

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“Служба начнется в 23:00 18 апреля и будет проходить во дворе возле Лавры“, - сказал он.



По словам священника, при службе будут соблюдены все установленные меры безопасности. В храме одновременно находится будут не более 10 прихожан, а во дворе Лавры люди будут принимать участие в богослужении на расстоянии не мене, чем 1,5 метра от друг друга.



Напомним, ранее стало известно, что в Киево-Печерской лавре уже 26 случаев заражения COVID-19.

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