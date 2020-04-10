Зеленский внес изменения в положение о военной службе: детали

Президент внес некоторые изменения в положение о военной службе в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский внес важные изменения в положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

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Соответствующий указ президента появился на сайте главы государства.

В частности, для военнослужащих, которые приняты на военную службу по контракту в период с момента объявления мобилизации в момент введения военного положения или объявления демобилизации на срок шесть месяцев, военная служба по контракту может быть продлена по новому контракту на шесть месяцев.

Кроме того, внесены изменения в пункт о переаттестации в воинском звании лиц, которым присваиваются в порядке переаттестации воинские звания высшего офицерского состава. Теперь такое решение принимается президентом Украины.

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Согласно документу, в особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, но не более двух суток в один конец.

Кроме того, военнослужащие, которые имеют высокую профессиональную подготовку, опыт практической работы на занимаемой ими должности, признанные военно-врачебной комиссией годными по состоянию здоровья для прохождения военной службы, по их просьбе и при необходимости Вооруженных сил Украины могут быть оставлены на военной службе сверх предельного возраста пребывания на военной службе на срок до пяти лет.

Напомним, Зеленский нашел новую должность для Пристайко. Бывший министр снова получил должность от президента.

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