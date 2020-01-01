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На Волыни женщину оштрафовали за нелепый фейк о коронавирусе

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Женщина распускала слухи о своем односельчанине.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

В Волынской области женщину привлекли к административной ответственности за фейк о коронавирусе.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Отмечается, что женщина умышленно распространяла информацию о том, что ее односельчанин, бывший за границей, заболел коронавирусом. Также он планирует вернуться в село.

Правоохранители составили на женщину административный протокол по ст. 173-1 (распространению ложных слухов) КоАП. Также суд признал женщину виновной, и она заплатит штраф 170 гривен и 420 гривен судебного сбора. 

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Напомним, в Киеве блогерша распространяла фейки о вирусе COVID-19 по заданию РФ. Блогерша-агитатор также пропагандировала сепаратизм и призывала изменить границы украинского государства.

 

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Теги: фейк, слухи, коронавирус
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