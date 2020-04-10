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Черновол предъявили подозрение в умышленном убийстве

Комментариев: 10
Бывшему депутату Черновол вручили подозрение в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов".
Экс-нардеп Верховной Рады Татьяна Черновол
Экс-нардеп Верховной Рады Татьяна Черновол
Facebook/Татьяна Черновол

После обысков у бывшего нардепа Верховной Рады Татьяны Черновол ей предъявили подозрение в умышленном убийстве. Как сообщается, следователи ГБР сообщили народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол о подозрении в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-служба ГБР. 

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“По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса“, - говорится в сообщении.

Также сообщает, что 10 апреля 2020 следователями ГБР проведены обыски по месту жительства Татьяны Черновол. В ходе обысков было изъято холодное и огнестрельное оружие, а также патроны, которые будут выступать в качестве доказательств в ходе расследования.

Если вина Черновол будет доказана, то ей грозит от 5 до 10 лет за решёткой.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР проводит обыски у экс-нардепа Черновол. Бывший нардеп написала, что обыски проводят в связи с делом Майдана. 

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Теги: ГБР, Черновол, Подозрение, Умышленное убийство, Дело Майдана, Майдан
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Комментариев (10)
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ЗаелоПластинку    10.04.2020, 13:30
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
Жесткость мер в Украине обусловлена состоянием медицины. Поэтому если есть возможность - оставайтесь дома, работайте удаленно. Полный карантин даст возможность КОНТРОЛИРОВАНО пережить эту заразу. Ограничения абсолютно оправданы.
dron29    10.04.2020, 13:28
Оценка:  +4
dron29
изъято холодное и огнестрельное оружие, а также патроны, которые будут выступать в качестве доказательств в ходе расследования - о поджоге ? Зебилы)
SINOBI-LIFE    10.04.2020, 13:30
Оценка:  +1
SINOBI-LIFE
Зерегистрированный ствол изьяли!!!
Путин-Xyйло    10.04.2020, 13:26
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Ща3 назначат "диспетчера Карлоса" в свидетели и покатит
ПродувКротов    10.04.2020, 13:22
Оценка:  +6
ПродувКротов
Все , крыша у клоуна уже поехала окончательно. Решил поиграть в великого диктатора, на манер чаушеску ?
Letohradek    10.04.2020, 13:25
Оценка:  +5
Letohradek
Доиграется тварь, что повторит судьбу Колюни из Бухареста.
Letohradek    10.04.2020, 13:13
Оценка:  +7
Letohradek
Уйобки, проголосовавшие за крысомордого, как вам ситуация в Украине? Довольны реваншем партии областей?
alexin777    10.04.2020, 13:19
Оценка:  -10
alexin777
здоров придурок
тебя выпустили ???
ПродувКротов    10.04.2020, 13:23
Оценка:  +7
ПродувКротов
alexin777 - отойдите от зеркала, оно вам не ответит
Путин-Xyйло    10.04.2020, 13:24
Оценка:  +7
Путин-Xyйло
alexin777 А тебя - дятла походу еще держат!
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