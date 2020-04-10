Черновол предъявили подозрение в умышленном убийстве

Бывшему депутату Черновол вручили подозрение в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов".

После обысков у бывшего нардепа Верховной Рады Татьяны Черновол ей предъявили подозрение в умышленном убийстве. Как сообщается, следователи ГБР сообщили народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол о подозрении в умышленном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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“По предварительной информации, 18 февраля 2014 подозреваемая руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, в которой находился офис одной из политических партий. В результате пожара погиб работник 1948 года, который находился в помещении партийного офиса“, - говорится в сообщении.

Также сообщает, что 10 апреля 2020 следователями ГБР проведены обыски по месту жительства Татьяны Черновол. В ходе обысков было изъято холодное и огнестрельное оружие, а также патроны, которые будут выступать в качестве доказательств в ходе расследования.

Если вина Черновол будет доказана, то ей грозит от 5 до 10 лет за решёткой.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР проводит обыски у экс-нардепа Черновол. Бывший нардеп написала, что обыски проводят в связи с делом Майдана.

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