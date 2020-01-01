На Житомирщине вместе с сухостоем сожгли сельсовет

Пламя охватило площадь в один гектар и впоследствии перекинулось на админздание. Спасатели боролись с огнем пять часов.

В селе Будо-Бобрица в Житомирской области полностью сгорело здание местного сельского совета из-за горящей сухой травы. Об инциденте сообщили в Емильчинской районной организации УООР в Facebook.

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Пламя охватило площадь в один гектар и перекинулось на админздание. Спасателям понадобилось около пяти часов, чтобы потушить огонь полностью.

“Запомните, сухая прошлогодняя трава - не мусор, а часть экосистемы, создана самой природой. Те, кто утверждает, что сжигать траву полезно - ошибаются сами и вводят в заблуждение других. Во время сжигания погибают семена растений как на земле, так и под землей. Выживает, как правило, самая грубая трава и бурьян, заглушая при этом ослабленную другую флору. Гибнут практически все живые существа, живущие в траве и на поверхности почвы“, - обратились к людям в сообществе.

Напомним, в противопожарном ведомстве озвучили пугающую статистику пожаров в экосистемах. Такими темпами к зиме выгорит вся страна, предупреждают спасатели.

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