Агрессивный таксист избил двух продавщиц в магазине: Его задержали

Найти преступника спустя год с лишним удалось благодаря видео и социальным сетям.

Полиция разыскала и вручила подозрение таксисту, который год назад разбил нос продавщице одного из киевских магазинов сети “Рошен“. Об этом на своей странице в Фейсбук пишет заместитель министра МВД Антон Геращенко.

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“Знакомьтесь, это - Олег Юрьевич Билановский. Ему 49 лет. Он работает водителем такси. От природы Олег - здоровяк. Ростом почти два метра. Весом под 120 килограммов. У него есть хобби. Он любит хамить и бить женщин. Вымещать на них свою злобу и неудовлетворенность жизнью,“ – написал Геращенко.

По словам замминистра, 10-го февраля 2019 года гражданин Билановский с товарищем зашёл в магазин “Рошен“ возле станции метро “Левобережная“. Там он начал беспричинно хамить персоналу магазина.

Подонку захотелось показать свою физическую силу и превосходство. Одну женщину он попытался ударить своей пустой головой. Уже на выходе из магазина, подозреваемый Билановский со всего размаху ударил ничего не подозревающую вторую женщину-кассира. Ударил подло со спины, исподтишка, - пишет Геращенко.

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Найти хулигана спустя год с лишним помогло видео инцидента, которое на телефон записала одна из посетительниц магазина. Женщина опубликовала ролик в социальных сетях и в комментариях к этой публикации нашлись люди, которые узнали таксиста.

Как только мы получили его фамилию – остальное было дело техники. Сегодня гражданину Билановскому было объявлено о подозрении в совершении хулиганских действий по части 1 ст. 296 Криминального кодекса. Впереди его ждёт мера пресечения и суд по существу его преступления, - рассказал Геращенко.

Напомним, агрессивный нарушитель карантина атаковал корреспондентов с криком “Мне плевать на закон“. Позднее мужчину задержали.

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