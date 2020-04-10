Откроются магазины и кафе: Геращенко анонсировал конец карантина

Замглавы МВД сделал новое заявление.

Карантин в Украине из-за распространения коронавируса будут снимать постепенно уже в первой декаде мая, если будут явные признаки решения проблемы.

Читай также: В Олешках под Херсоном ввели комендантский час на выходные

Об этом заявил в онлайн-интервью Алесе Бацман заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Чиновник отметил, что на данный момент в приоритете здоровье людей, а не восстановление экономики. Он подчеркнул, что ситуация очень сложная.

Этот вопрос нужно ставить по-другому: что важнее - жизнь, здоровье или деньги? Экономика может быть восстановлена, а деньги можно заработать, - отметил Геращенко.

Читай также: Дочь скончалась на похоронах умершей от COVID-19 матери

Заместитель Авакова отметил, что Китай и другие европейские страны, которые раньше всех ввели жесткие ограничения, сейчас их уже снимают. В Украине завершение карантина тоже будет постепенным, зависимо от того, что будет показывать статистика заболеваемости COVID-19.

По его словам, сначала восстановят работу магазинов, но все покупатели там должны быть в масках. А потом и работу летних кафе, где люди будут сидеть на определенном расстоянии друг от друга.

Промышленность карантин напрямую не затрагивал. Хотя понятно, что когда торговые сети остановились, многие не смогли реализовать свою продукцию, которая раньше шла через розничную торговлю, - сказал чиновник.

По его словам, после этого власти должны взять на себя ответственность и стимулировать теперь экономические меры.

Это выдача кредитов мелкому и среднему бизнесу - но только тем, кто доказал, что он работает, а не занимается махинациями. Важно, чтобы бизнес не растерял кадры и смог мягко запустится после снятия карантинных ограничений, - добавил Геращенко.

Напомним, у Зеленского грозятся поменять ряд губернаторов после карантина. В Офисе президента обещают заняться кадровыми решениями, когда эпидемия пойдет на спад.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.