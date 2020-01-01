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Зеленский встретится с президентом Южной Кореи после карантина

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Президенты Украины и Южной Кореи в телефонном режиме обсудили сотрудничество.
Президент Владимир Зеленский
Президент Владимир Зеленский
Офис Президента

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин и поблагодарил его за оперативное выполнение контракта по продаже 100 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19 для Украины. Президенты также обсудили двусторонние визиты после карантина. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента. 

Также лидеры стран обсудили предоставление гуманитарной помощи Украине в виде медицинской техники. Президенты обсудили и внедрение безвизового режима. 

Отмечается, что особое внимание лидеры Украины и Корее уделили вопросам развития торгово-экономических отношений между странами.

“COVID-19 не должен уничтожить систему международной торговли и существующие экономические связи. Украина – надежный партнер. Надеюсь на дальнейшее развитие экономических связей и привлечение инвестиций южнокорейских компаний“, – сказал президент Зеленский.

Напомним, Зеленский обеспокоен отсутствием коронавируса в Николаеве.

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