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Тернополь не будет вводить комендантский час

Комментариев: 2
Однако власти города усилят контроль за соблюдением карантинных мер.
Иллюстрированное фото
Иллюстрированное фото
EPA/UPG

Несмотря на эпидемию коронавируса власти Тернополя отказались вводить комендантский час в городе на ближайшие выходные. Как сообщается, в ближайшие дни, 11 и 12 апреля, в Тернополе не будут вводить “комендантские выходные“. Однако из-за роста количества зараженных полиция будет усиленно контролировать соблюдение карантина в городе. Об этом сообщает мэрия Тернополя на официальном сайте

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“Работники Национальной полиции, патрульной полиции и муниципальной инспекции будут осуществлять постоянное патрулирование улиц города, парковых зон, детских и спортивных площадок, а на контрольно-пропускных пунктах, оборудованные по всем въездах в Тернополь, водителям и пассажирам автомобилей будут проводить температурный скрининг“, - говорится в сообщении.

Власти также предупреждают, что жителям города, которые планируют выехать из Тернополя для весенне-полевых работ, необходимо воздержаться от посещения населенных пунктов, которые являются очагами COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни и в Закарпатье вводят комендантский час на выходные. Жителей Волынской и Закарпатской областей просят запастись продуктами и лекарствами и сидеть дома.

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Теги: Тернополь, Карантин, Комендантский час, Коронавирус
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Комментариев (2)
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jdferrcxer    10.04.2020, 15:01
Оценка:  0
jdferrcxer
Плювати на те місто лайнюків!
Антибес    10.04.2020, 14:51
Оценка:  -21
Антибес
Это правильное решение.Потерпите когда там помрут несколько сотен за день,на протяжении хотя бы недели.Тогда обязательно закроете!
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