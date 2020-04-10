Тернополь не будет вводить комендантский час

Однако власти города усилят контроль за соблюдением карантинных мер.

Несмотря на эпидемию коронавируса власти Тернополя отказались вводить комендантский час в городе на ближайшие выходные. Как сообщается, в ближайшие дни, 11 и 12 апреля, в Тернополе не будут вводить “комендантские выходные“. Однако из-за роста количества зараженных полиция будет усиленно контролировать соблюдение карантина в городе. Об этом сообщает мэрия Тернополя на официальном сайте.

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“Работники Национальной полиции, патрульной полиции и муниципальной инспекции будут осуществлять постоянное патрулирование улиц города, парковых зон, детских и спортивных площадок, а на контрольно-пропускных пунктах, оборудованные по всем въездах в Тернополь, водителям и пассажирам автомобилей будут проводить температурный скрининг“, - говорится в сообщении.

Власти также предупреждают, что жителям города, которые планируют выехать из Тернополя для весенне-полевых работ, необходимо воздержаться от посещения населенных пунктов, которые являются очагами COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни и в Закарпатье вводят комендантский час на выходные. Жителей Волынской и Закарпатской областей просят запастись продуктами и лекарствами и сидеть дома.

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