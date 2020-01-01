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Под Харьковом годовалого ребенка убила могильная плита

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Трагедия случилась в Люботыне.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

В городе Люботын Харьковской области на годовалую девочку упала могильная плита и убила ее.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

По предварительной информации, сообщение о происшествии поступило в полицию 9 апреля около 19:30.

Копы установили, что на местном кладбище на годовалого ребенка упала могильная плита. Родители сразу доставили девочку в больницу, однако медики констатировали ее смерть.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “несчастный случай”.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в Запорожье мать поила ребенка алкоголем в маршрутке. Мать поила малыша алкогольным энергетиком.

 

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Теги: полиция, убийство, ребенок, могильная плита
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