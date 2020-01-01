На Волыни и в Закарпатье вводят комендантский час на выходные

Жителей Волынской и Закарпатской областей просят запастись продуктами и лекарствами и сидеть дома.

Для предотвращения распространения коронавируса в Волынской и Закарпатской областях областные власти запретили на выходных выходить на улицу. При этом чиновники избегают называть введенные ограничения “комендантским часом“.

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Так Волынская облгосадминистрация сообщает, что с 11 апреля в выходные дни вводится режим максимального ограничения передвижения. С 13:00 субботы до 6:00 понедельника жителей области просят не выходить из дома и приобрести продукты и лекарства заранее.

Дополнительные ограничения решением областной комиссии по чрезвычайным ситуациям вводят из-за эпидемиологической ситуации в регионе. По состоянию на утро 10 апреля в Волынской области 41 больной COVID-19.

Надеюсь, что волыняне с пониманием отнесутся к вынужденным действиям, которые вводятся в области, чтобы исключить быстрое распространение и массовое заболевание коронавирусной инфекцией. Благодаря нашим совместным действиям ситуация в области контролируемая. Если население будет продолжать следовать рекомендациям, то из карантина можем выйти в мае, а не в сентябре, как прогнозируют, - отметил глава облгосадминистрации Юрий Погуляйко.

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Об усилении ограничений на передвижение сообщил также и глава Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

С 13:00 11 апреля по 6:00 13 апреля жители области должны оставаться дома и не выходить на улицу. Глава ОГА отметил, если не вводить дополнительных ограничений для борьбы с коронавируса – карантин могут продлить до сентября.

По словам Гетманенко, выходные правоохранители будут работать в усиленном режиме.

Штрафа от 17 000 гривен нарушителям карантина избежать не удастся, - отметил глава области.

Напомним, в Олешках под Херсоном ввели комендантский час на выходные. Горожане не смогут покинуть свои жилища, а город будет закрыт на въезд и на выезд.

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