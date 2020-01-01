Под Днепром женщина с COVID-19 родила здорового ребенка
В Днепропетровской областной клинической больнице женщина с тяжелой коронавирусной пневмонией родила здорового малыша. Женщину доставили в больницу на 9 день болезни. Всю ночь врачи боролись за её жизнь. Женщина и ребенок выжили. Об этом сообщил главврач больницы Сергей Рыженко у себя в Facebook.
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“Больница Мечникова вступила в новую эру своей работы. Мы лечим пациентов с коронавирусом. Женщину привезли из Першотравенска вчера в 18:40, на девятый день болезни. С тяжелой дыхательной недостаточностью. Насыщение крови кислородом всего 69% - угрожающее состояние. Диагноз коронавирусной инфекции подтвержден методом ПЦР в тот же день. Всю ночь в реанимации спасали жизнь“, - написал главврач.
Также он сообщил о еще одном тяжелом случае - беременной женщине, которая родила здорового ребенка.
Вторая женщина - беременная с тяжелой вирусной пневмонией - 8 апреля родила здорового ребенка. Девочка. Вес 3,5 кг, рост 51 см. Происхождение пневмонии уточняем, - написал медик.
Напомним, ранее сообщалось, что в Бразилии от вируса COVID-19 скончался младенец. Ребенок прожил всего четыре дня.
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