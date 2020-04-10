В Киевской области ужесточили карантин: Список ограничений

Гражданам запретят пребывать в общественных местах в определенное время, посещать зоны отдыха, а также ограничат доступ к местам захоронения.

Сегодня, 10 апреля, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с целью предотвращения распространения COVID-19, комиссия решила ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области. Об этом сообщает Киевская ОГА в Facebook.

Для предотвращения распространения COVID-19 комиссия решила:

Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13:00 субботы 11 апреля 2020 до 06:00 13 апреля 2020) и с 13:00 18 апреля 2020 до 06:00 21 апреля 2020);

Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей;

Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях;

Ограничить доступ граждан к местам захоронений с соблюдением правил карантина: не больше двух человек в защитных масках.

При выявлении COVID-19 организованных трудовых коллективах:

на 14 календарных дней вводить противоэпидемические ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования;

составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования, и контролировать выполнение.

Напомним, ранее Кабмин усилил карантин. Украинцам запретили ходить без маски и документов, собираться группами больше 2 человек и отпускать детей на улицу без присмотра.

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