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В Киевской области ужесточили карантин: Список ограничений

Комментариев: 5
Гражданам запретят пребывать в общественных местах в определенное время, посещать зоны отдыха, а также ограничат доступ к местам захоронения.
В Киевской области ужесточают карантин
В Киевской области ужесточают карантин
EPA/UPG

Сегодня, 10 апреля, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, с целью предотвращения распространения COVID-19, комиссия решила ввести дополнительные ограничительные меры на территории Киевской области. Об этом сообщает Киевская ОГА в Facebook.

Для предотвращения распространения COVID-19 комиссия решила:

  • Рекомендовать органам местного самоуправления Киевской области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13:00 субботы 11 апреля 2020 до 06:00 13 апреля 2020) и с 13:00 18 апреля 2020 до 06:00 21 апреля 2020);
  • Усилить контроль соблюдения установленных ограничений на территории населенных пунктов, в том числе в парках, лесопарковых зонах и в местах массового пребывания людей;
  • Усилить контроль выполнения ограничительных мер в культовых сооружениях;
  • Ограничить доступ граждан к местам захоронений с соблюдением правил карантина: не больше двух человек в защитных масках.

При выявлении COVID-19 организованных трудовых коллективах:

  • на 14 календарных дней вводить противоэпидемические ограничительные меры к таким субъектам хозяйствования;
  • составлять план ликвидации очага инфекционного заболевания по каждому такому субъекту хозяйствования, и контролировать выполнение.

Напомним, ранее Кабмин усилил карантин. Украинцам запретили ходить без маски и документов, собираться группами больше 2 человек и отпускать детей на улицу без присмотра. 

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Теги: Киевская область, Карантин, Ужесточение, Коронавирус, Киевская ОГА, Меры
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Комментариев (5)
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ЗаелоПластинку    10.04.2020, 16:23
Оценка:  +2
ЗаелоПластинку
В Одессе на улице Новосельского 64, где недавно сняли памятную табличку маршалу Жукову, взамен повесили другую — информационную и тоже о Жукове. Ее создали из публикации одиозного беглого украинского журналиста Анатолия Шария с сайта Обозреватель с названием 'Жуков. Великий УБИЙЦА'
SINOBI-LIFE    10.04.2020, 16:18
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
Ну они совсем ипанулись,так бы и писали - ВВОДИМ КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ПО БЕЗПРЕДЕЛУ!!!
Michael2811    10.04.2020, 16:15
Оценка:  -23
Michael2811
Слава Улраине!!!!
Michael2811    10.04.2020, 16:16
Оценка:  -23
Michael2811
Украине!!!
Michael2811    10.04.2020, 16:22
Оценка:  -23
Michael2811
НЕ могу понятьююююЗа ,,Слава Украине,, сразу столько минусов получил. Ну тогда ,,Хохляку на гiляку !!!,, Сейчас сколько будет??? А закон физики гласит ,,Угол падения равен углу отражения,, В народе это так ,,НЕ плюй в еолодец-придётся воды напится!,,
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