Гончарук и Шабунин гуляют по набережной Киева без масок

Политиков без масок заметили активисты.

Гончарук и Шабунин гуляли по Киеву скриншот

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин прогуливались по набережной Киева без масок и респираторов. Таким образом они нарушили установленные Кабинетом Министров ограничительные меры во время карантина.

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Об этом сообщает организация Правовой контроль, публикуя видео с Гончаруком и Шабуниным.

На ролике действительно видно, что Шабунин и Гончарук забыли о средствах личной защиты.

В Киеве по набережной прогуливаются экс-премьер министр Украины Алексей Гончарук и известный псевдоантикоррупционер Виталий Шабунин. Нормы карантина они не соблюдают так, как не используют маски в общественных местах, - сказано в описи к видеоролику.

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Более того, на видеозаписи зафиксировано как Гончарук, увидев камеру, пытался вырвать ее из рук журналиста.

Напомним, мэру Запорожья вручили повестку за нарушение карантина. Городские власти отказались выполнять часть постановлений правительства о введении карантина.

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