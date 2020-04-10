Школу онлайн делает “Квартал” и “Мама хохотала”

Известно, кто и как записывает видеоуроки для школьников.

Проект "Всеукраинская школа онлайн" воплощают в жизнь сотрудники телеканалов и продакшн-студий, среди которых "Квартал 95" и "Мама хохотала".

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Об этом рассказала генеральный директор директората внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента Вероника Селега, передают “Украинские новости”.

Производством занимаются медиа-специалисты различных украинских телевизионных каналов, отдельных продакшенов и фрилансеры.Операторы, звукорежиссеры, режиссеры монтажа, администраторы на площадке, гримеры, приглашенные звезды и другие специалисты являются штатными и внештатными работниками, а также “лицами” каналов СТБ, 1+1, Новый канал, Интер, ICTV, Украина, студии Квартал 95, студии Мамахохотала, студии Patriot и других. Ими же совместно предоставлена ​​часть производственных мощностей для съемок – камеры, освещаемые и звуковые приборы, компьютеры для монтажа. Часть аппаратуры является частной собственностью специалистов-фрилансеров, - сказала она.

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По словам операционного директора общественного союза “Освитория”, совместно с которым Офис Президента реализовывает проект, запись уроков для онлайн-школы идет одновременно на 7 локациях.

Уже отснято более 200 роликов и ежедневно снимаются далее. Но если карантин будет продлен, команда готова к тому, чтобы на весь его период снимать и транслировать уроки, - отметила она.

При этом акцентируется, что никакого дохода от проекта “Всеукраинская школа онлайн” его создатели не получают.

Напомним, в онлайн-уроке по мировой истории для украинских школьников снова допустили ляп в исторических периодах и названиях. Учительница заявила, что Иван Грозный развязал не Ливонскую войну, а Ливанскую.

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