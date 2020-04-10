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Школу онлайн делает “Квартал” и “Мама хохотала”

Комментариев: 8
Известно, кто и как записывает видеоуроки для школьников.
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Иллюстрация
Youtube-канал МОН

Проект "Всеукраинская школа онлайн" воплощают в жизнь сотрудники телеканалов и продакшн-студий, среди которых "Квартал 95" и "Мама хохотала".

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Об этом рассказала генеральный директор директората внутренней и гуманитарной политики Офиса Президента Вероника Селега, передают “Украинские новости”.

Производством занимаются медиа-специалисты различных украинских телевизионных каналов, отдельных продакшенов и фрилансеры.Операторы, звукорежиссеры, режиссеры монтажа, администраторы на площадке, гримеры, приглашенные звезды и другие специалисты являются штатными и внештатными работниками, а также “лицами” каналов СТБ, 1+1, Новый канал, Интер, ICTV, Украина, студии Квартал 95, студии Мамахохотала, студии Patriot и других. Ими же совместно предоставлена ​​часть производственных мощностей для съемок – камеры, освещаемые и звуковые приборы, компьютеры для монтажа. Часть аппаратуры является частной собственностью специалистов-фрилансеров, - сказала она.

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По словам операционного директора общественного союза “Освитория”, совместно с которым Офис Президента реализовывает проект, запись уроков для онлайн-школы идет одновременно на 7 локациях.

Уже отснято более 200 роликов и ежедневно снимаются далее. Но если карантин будет продлен, команда готова к тому, чтобы на весь его период снимать и транслировать уроки, - отметила она.

При этом акцентируется, что никакого дохода от проекта “Всеукраинская школа онлайн” его создатели не получают.

Напомним, в онлайн-уроке по мировой истории для украинских школьников снова допустили ляп в исторических периодах и названиях. Учительница заявила, что Иван Грозный развязал не Ливонскую войну, а Ливанскую. 

 

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Теги: школа онлайн, уроки, "Квартал"
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Комментариев (9)
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Путин-Xyйло    10.04.2020, 16:37
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Теперь ясно почему Иван Грозный развязал Ливанскую войну, а Австралию омывает Атлантический океан
Кстати смешней чем у Квартала!
ЗаелоПластинку    10.04.2020, 16:34
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Те, кто думает, что Шарий говорит правду, читайте опровержения его опусов по запросу в гугле ФЕЙКИ ШАРИЯ. Его “опровержения“ русских новостей типа распятых мальчиков нужны лишь чтобы создать иллюзию правдоруба. Журнашлюха Шария Белоглазова дружит с идейным врагом Белецким.
SINOBI-LIFE    10.04.2020, 16:14
Оценка:  +7
SINOBI-LIFE
Готовят новых зебилов с самого детства???
МаксимУм    10.04.2020, 16:29
Оценка:  +1
МаксимУм
Учителя обыкновенные школьные, работают бесплатно... За что вы их хаете, за ошибки? Они работают с чистого листа, без корректора, без перезаписи... Многие в первый раз перед камерой.
SINOBI-LIFE    10.04.2020, 16:34
Оценка:  +2
SINOBI-LIFE
После сериала одного мы все имеем вот всё это,а тут готовят подростков и чему....???
ВосставшийИзБана    10.04.2020, 16:07
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Нет! Что вы! Это не коррупция и не кумовство. Это просто случайно так совпало.
МаксимУм    10.04.2020, 16:16
Оценка:  +2
МаксимУм
Они работают бесплатно...
Путин-Xyйло    10.04.2020, 16:32
Оценка:  +3
Путин-Xyйло
Квартал??
Роман    10.04.2020, 16:36
Оценка:  0
Роман
Снова этот бот отмывает зелибобов
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