Денисова: Россия скрывает число зараженных COVID-19 в Крыму

По официальным данным РФ в оккупированном Крыму 28 заболевших COVID-19.

Россия скрывает реальные данные относительно заболеваемости коронавирусом в оккупированном Крыму. Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что официально в Крыму сообщили о 28 случаях заражения вирусом COVID-19 и около 200 госпитализированных с подозрением. Об этом она написала у себя в Facebook.

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“Оккупационная администрация скрывает реальную ситуацию с заболеваемостью на полуострове. После того, как 8 апреля у пациента больницы Армянска подтверждено заболевание COVID-19 весь медицинский персонал и пациентов отправлены на карантин. 9 апреля аналогичная ситуация произошла в Севастопольской городской больнице № 3. На сегодня большинству лиц, контактировавших с больными в этих больницах, не проведен тест на COVID-19. К тому же, медицинские учреждения на этой территории не готовы к борьбе с пандемией“, - сообщила Денисова.

Она также отметила, что Россия, как государство-оккупант должна придерживаться обязательств международного права, в частности ст. 55 Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, ст. 11, 85 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года.

Напомним, ранее прокуратура заявила, что крымчане, призванные в армию РФ, являются потерпевшими. Украина не будет преследовать по закону молодых людей, которых государство-оккупант призвало на срочную службу.

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