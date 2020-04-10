Под Харьковом коп требовал 15 тысяч взятки с нарушителя карантина

В Краснограде полицейского поймали на попытке незаконно заработать на карантинных ограничениях.

Начальнику одного из районных отделений Красноградского отдела полиции в Харьковской области сообщили о подозрении в вымогании взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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По предварительной информации, полицейский предложил руководству предприятия выплатить ему взятку в сумме 15 000 гривен, а в обмен обещал не штрафовать за нарушение правил карантина их работника.

Правоохранители задокументировали требования подозреваемого получать ежемесячные платежи в сумме 2 тысяч гривен за непрепятствование хозяйственной деятельности, - говорится в сообщении ГБР.

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Ему сообщили о подозрении в просьбе предоставить для себя неправомерную выгоду (ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде штрафа от 17 000 до 25 500 грн или арест от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы от 2 до 4 лет.

Напомним, мэру Запорожья вручили повестку за нарушение карантина. Городские власти отказались выполнять часть постановлений правительства о введении карантина.

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