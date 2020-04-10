МИД РФ дало ответ на заявление Кулебы о нормандском саммите

Кремль настоял на выполнении Киевом обязательств нормандского саммита в Париже.

Пока рано говорить о сроках проведения следующего нормандского саммита, до этого должны быть выполнены договоренности саммита в Париже. Также сообщается, что на сегодняшний день о заморозке нормандского формата речи не идет, контакты продолжаются, однако, кроме обмена пленными, результатов нет. Об этом сообщают российские СМИ.

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“Говорить о новых датах нормандского саммита можно будет только после движения в выполнении Киевом обязательств саммита в Париже. Москва ожидает, что Киев начнет “всерьез работать“ над выполнением обязательств нормандского саммита в Париже“, - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев пытается заручиться согласием стран-участниц нормандского саммита для проведения встречи “нормандской четверки“. При этом он заявил, что саммит может пройти в онлайн-режиме, хотя этот момент еще не обсуждался.

Напомним, ранее Москва заявила о срыве создания Консультативного совета с ОРДЛО. В срыве Кремль обвинил Германию и Францию.

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