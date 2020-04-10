СБУ просит продлить запрет на соцсети "Вконтакте" и "Одноклассиники"
Служба безопасности Украины предлагает продлить санкции в отношении российских социальных сетей “Одноклассники“ и “ВКонтакте“ еще на 3 года. Соответствующее предложение глава СБУ Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-центр ведомства.
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Киберспецы СБУ проанализировали, что за период действия санкций число украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза. По мнению Баканова, это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.
Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно – сохраним безопасность государства в целом, - убежден глава СБУ.
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В пресс-центре также отметили, что с момента введения санкций следователи Службы безопасности Украины зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.
Напомним, СБУ разоблачила группу, размещавшую фейки о коронавирусе по указу из РФ. Интернет-агитаторы получали указания в запрещенной в Украине соцсети “Вконтакте“.
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