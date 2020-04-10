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СБУ просит продлить запрет на соцсети "Вконтакте" и "Одноклассиники"

Комментариев: 9
СБУ обратилась к СНБО с предложением продолжить действующий запрет на российские социальные сети.
СБУ хочет продлить запрет на российские соцсети
СБУ хочет продлить запрет на российские соцсети
ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины предлагает продлить санкции в отношении российских социальных сетей “Одноклассники“ и “ВКонтакте“ еще на 3 года. Соответствующее предложение глава СБУ Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины, сообщает пресс-центр ведомства.

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Киберспецы СБУ проанализировали, что за период действия санкций число украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза. По мнению Баканова, это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

Фейки в странах устоявшейся демократии приравнены к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно – сохраним безопасность государства в целом, - убежден глава СБУ.

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В пресс-центре также отметили, что с момента введения санкций следователи Службы безопасности Украины зарегистрировали почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских сообществ в этих соцсетях.

Напомним, СБУ разоблачила группу, размещавшую фейки о коронавирусе по указу из РФ. Интернет-агитаторы получали указания в запрещенной в Украине соцсети “Вконтакте“.

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Теги: СБУ, Баканов, соцсети, ВКонтакте, Одноклассники, Россия
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Комментариев (9)
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ДонКарлитоUA    10.04.2020, 17:40
Оценка:  -24
ДонКарлитоUA
Все кому надо и так без проблем эти"запреты"обходят.Но лучше уж на российских соцсетях находиться чем на ЦРУшной Мордокниге.
ЗаелоПластинку    10.04.2020, 17:49
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
Давай, договаривай Антибес. Все, кому надо связаться с кураторами из ФСБ и так без проблем обходят эти запреты.

Но ты не забывай, что это очень удобно - отсеять многих пользователей, чтобы легче было отследить среди тех, кто остался.
Зyрбаган    10.04.2020, 17:25
Оценка:  -22
Зyрбаган
Почему безуспешную войну с российскими соцсетями наша зомбопропаганда называет"войной с Россией",непонятно.Но победить эти соцсети наши"патриоты"так и не смогли.С соцсетями бороться это вам,мразишам позорным,не памятники среди ночи валить!)))))
ЗаелоПластинку    10.04.2020, 17:28
Оценка:  +6
ЗаелоПластинку
Как безуспешную? Антибес, гугли на сколько просел трафик.
ЗаелоПластинку    10.04.2020, 17:23
Оценка:  +7
ЗаелоПластинку
Оказывается, Белоглазова (шлюха Шария), как верный путинюгенд, отмечала день захвата Крыма в Москве. Видео легко найти. Вот вам и доказательство того, что Шарий - прокацапский блохер. Ведь кто-кто, а Шарий умеет проверять поднаготную человека. Или свою шлюху не проверял?
ВасяизИваново    10.04.2020, 17:00
Оценка:  -20
ВасяизИваново
Черт боится ладана, свидомня боится другой точки зрения, отличной от их! Но чуть забрезжил свет - Черновол того гляди возьмут, а там и глядишь, чем черт не шутит, и других негодяев устроивших все это в славной, красивой и потенциально богатой Украине.
ВосставшийИзБана    10.04.2020, 17:16
Оценка:  +6
ВосставшийИзБана
Да ваша "другая" точка зрения всем давно известна и абсолютно не интересна. Россия - святая. Путин - царь и Бог. Вокруг враги и все они посягают на богатства России. А еще срепы и дедывоевали. И можемповторить. Вот только непонятно что: ГУЛАГ, голод, миллионы погибших ........
ЗаелоПластинку    10.04.2020, 17:31
Оценка:  +6
ЗаелоПластинку
Вася, ты разве настолько тупой, что не в курсе, что данные из этих сетей передаются в ФСБ? Сам же Дуров еще когда-то отказывался предоставлять данные. ПОтом его ушли, и проблема исчезла сама собой. Есть вполне обоснованное предположение, что у ФСБ админский доступ к базам.
WTF2wtf    10.04.2020, 16:56
Оценка:  +9
WTF2wtf
А по ним срок запрета истекает?
Само собой проблить ... это без вариантов
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