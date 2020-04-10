В Николаеве в 2020 году в 18 раз больше больных пневмонией, чем в 2019
За январь-март 2020 года в Николаевскую областную инфекционную больницу госпитализировали 56 человек с пневмонией, что в 18 раз больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об
этом главврач Светлана Федорова сообщила на сессии Николаевского областного совета, пишет местное издание "НикВести".
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Медик отметила, что в январе - марте 2018 года в больнице с пневмонией было 2 пациента. За такой же период 2019 года в инфекционную больницу поступили 3 таких пациента. За аналогичный период в 2020 году в больницу поступили 56 больных пневмонией. При этом в 2018-2019 году в больнице не было ни одного смертельного случая пневмонии, а в 2020 году зафиксировано уже 2 летальных исхода.
Напомним, в Николаеве СБУ рекомендует перепроверить лиц с подозрением на COVID-19.
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