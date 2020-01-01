Погода в Украине на 11 апреля: Облачно и без осадков

В Украине ожидается прохладная погода.

В Украине облачно и без осадков pixabay.com

Погода в субботу, 11 апреля, в Украине будет прохладной. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +11 до + 15 градусов тепла, ночью от -1 до -3;

На севере Украины температура днем +10… +12, ночью +3… +5;

В центральных областях температура днем от +11 до +14, ночью от -1 до +5;

На востоке страны днем от +9 до +12, ночью от +3 до +5;

На юге Украины днем от +12 до +14 градусов, ночью от +3 до +5;

В Крыму днем +12… +14, ночью +3… +5;

В Киеве днем +11… +13, ночью +2… +4.

Погода в Украине 11 апреля meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в субботу, 11 апреля, преимущественно без осадков, лишь на крайнем севере и в восточных областях есть вероятность небольшого дождя или просто плотных облаков.

Атмосферный фронт, который, наконец, принес в Украине хотя бы небольшие дожди и похолодание, завтра уже почти оставит нашу территорию. Разве что ночью задержится на крайнем востоке Украины, на Луганщине, вместе с дождиками, - пишет Диденко.

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