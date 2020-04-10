В регионах вводят комендантский час: Полный список городов и областей

Где в Украине вводят комендантский час из-за коронавируса.

10 апреля областные администрации рекомендовали местным властям в отдельных населенных пунктах ужесточить карантинные меры и ограничить передвижение граждан на выходных. В некоторых местах могут быть закрыты даже продуктовые магазины, аптеки и АЗС, а местным жителям запрещается быть в общественных местах - то есть даже выходить на улицу.

Читай также: Под Харьковом коп требовал 15 тысяч взятки с нарушителя карантина

Издание Страна отмечает, что ОГА не вводят прямой запрет, а настоятельно рекомендуют сделать это местным властям. К примеру, в Олешках Херсонской области приняли решение ужесточить карантинные меры до комендантского часа.



Ниже приводится список регионов, где на эти выходные вводят ограничения.



Черновицкая область. Особый режим введут на территории всей области. С 13:00 11 апреля по 6:00 13 будут закрыты все торговые заведения (в том числе продуктовые и АЗС). Остаются работать только аптеки.



Закарпатская область. На выходные также “закрывается“ вся область. Местным властям рекомендуют ограничить пребывание местных жителей на улицах и в общественных местах без срочной необходимости; не пользоваться личным транспортом, не передвигаться между населенными пунктами, без срочной необходимости не посещать аптеки, продуктовые магазины и АЗС.

Читай также: На Волыни женщину оштрафовали за нелепый фейк о коронавирусе

Ивано-Франковская область. Ограничения также вводятся на территории всей области, однако о закрытии продуктовых магазинов на данный момент не сообщается.



Волынская область. С 13:00 субботы до 6:00 понедельника жителям всей области рекомендуют не выходить на улицы и заранее закупиться необходимыми продуктами и лекарствами.



Киевская область. ОГА рекомендовала местным властям “ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней (с 13:00 субботы 11 апреля 2020 по 06:00 13 апреля 2020) и с 13:00 18 апреля до 06:00 21 апреля).

Читай также: Денисова: Россия скрывает число зараженных COVID-19 в Крыму

Одесская область. Такие же ограничения рекомендуются принять в Одессе, Подольске, а также в Беляевской и Подольской РГА. При этом местные СМИ сообщают, что мэрия Одессы не будет выполнять рекомендацию ОГА и вводить комендантский час



Херсонская область. Полностью закрываются Олешки. Помимо закрытия всех магазинов, будут заблокированы въезды и выезды из города.



Напомним, Кабмин презентовал проект, благодаря которому есть возможность проверить обеспеченность и готовность медицинских учреждений противодействовать коронавирусу SARS-CoV-2

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.