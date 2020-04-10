В Закарпатье мужчина едва не сжег уникальную Долину нарциссов

Житель Хуста решил сжечь в заповеднике сухую траву и едва не уничтожил уникальную экосистему.

Правоохранители сообщили о подозрении 49-летнему жителю города Хуст в умышленном поджоге 9 гектаров природоохранного научно-исследовательского отделения “Долина нарциссов“ имени профессора Василия Комендаря, информирует пресс-служба закарпатской прокуратуры.

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Следствие установило, что 27 марта 2020 года мужчина умышленно поджег сухую траву и покинул заповедник. Тогда выгорело около 6,5 га сенокосов.

На следующий день он увидел, что выгорела, по его мнению, не вся сухая трава и поджег ее еще раз. На этот раз пожар охватил 2,5 га территории заповедника.

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Огонь уничтожил цветы белоцвета весеннего, которые занесены в Красную книгу Украины. В целом подозреваемый нанес ущерба “Долине нарциссов“ почти 650 000 гривен.

Уголовное производство открыли по ч. 1, 2 ст.252 УК Украины (умышленное уничтожение объектов природно-заповедного фонда, путем поджога, повлекшее тяжкие последствия). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Ему грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, поджигателю Чернобыльского леса вручили подозрение. По вине 27-летнего жителя села Раговка огнем уничтожено пять гектаров леса в зоне ЧАЭС, подчеркнули в полиции.

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