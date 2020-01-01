“Наказывать Таню нельзя”: Аваков раскритиковал дело Черновол

По словам глав МВД, имеет место конфликт интересов.

Глава МВД Арсен Аваков резко раскритиковал руководство Государственного бюро расследований, которое сегодня вручило подозрение бывшему нардепу Татьяне Черновол. Ее обвинили в поджоге Офиса Партии регионов, а также в убийстве человека.

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Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

Так, Аваков считает, что нынешний глава ГБР, бывший адвокат беглого Януковича Александр Бабиков начал уголовное производство против Татьяны Черновол несмотря на "конфликт интересов".

Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Черновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!, - написал Аваков.

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Кроме того, Аваков в резкой форме раскритиковал обыски в доме Черновол. Он назвал действия силовиков неадекватными и постыдными. Руководитель министерства также посоветовал Бибикову покинуть пост Директора ГБР.

Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев - учувствовала в гражданских протестах... Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же, как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!, - добавил Аваков.

Напомним, Черновол предъявили подозрение в умышленном убийстве. Бывшему депутату Черновол вручили подозрение в убийстве сотрудника офиса "Партии регионов".

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