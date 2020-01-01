Два старших ребенка пытались выйти из дома, но дверь была закрыта. Они так и погибли возле двери.

Под Киевом в пожаре погибли три маленьких ребенка

Под Киевом в пожаре погибли три маленьких ребенка

В селе Плоское Таращанского района при в пожаре в частном доме погибли трое маленьких детей. Об этом сообщает управление ГСЧС Киевской области в пятницу, 10 апреля.

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О возгорании стало известно сегодня в 14:05. На место отправили спасателей, которые установили, что загорелся кирпичный дом площадью 80 кв. м.

Во время ликвидации пожара у двери были обнаружены тела двух детей, 2015 и 2016 годов рождения, без признаков жизни. Они пытались выйти, но дверь была закрыта. Позже было обнаружено тело третьего ребенка, 2019 года рождения.

Врачи и работники ГСЧС попытались реанимировать детей, но безуспешно.

Предварительная причина трагедии – перекал печного отопления.

Напомним, в начале марта на Буковине в пожаре погибли три ребенка и взрослый. Сам пожар в частном доме самоликвидировался. Когда спасатели прибыли на место, им осталось лишь разобрать завалы.

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