В Чигирине продавец избила чиновницу Госпотребслужбы

Инспектор обнаружила в магазине нарушение карантинных правил и начала составлять протокол, что вызвало агрессию у владелицы торговой точки.

В Черкасской области сотрудница Госпотребслужбы пострадала, пытаясь проверить соблюдение карантинных ограничений в одном из магазинов в Чигиринском районе. Она стала жертвой агрессии со стороны владелицы торговой точки, сообщает пресс-служба региональной полиции.

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В Чигиринское отделение полиции поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов района произошел конфликт между двумя женщинами. Полицейские, прибывшие на место происшествия, застали участниц конфликта в состоянии “клинча“ и вынуждены были их разнимать.

В ходе дальнейшего разбирательства копы установили, что работница Госпродпотребслужбы осуществляла обследования предприятий торговли, которым разрешено работать на соблюдение условий и порядка хранения продукции в условиях карантина. При обследовании в одном из магазинов были выявлены нарушения. Служащая начала составлять протокол, однако владелица магазина пыталась всячески помешать ей и нанесла телесные повреждения.

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По факту нападения на чиновницу следователи Чигиринского отделения полиции открыли уголовное производство по части 2 статьи 350 (Угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, под Харьковом коп требовал 15 тысяч взятки с нарушителя карантина. В Краснограде полицейского поймали на попытке незаконно заработать на карантинных ограничениях.

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