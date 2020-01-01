Убийство Старицкого: Жене Кожары предъявили подозрение

Жена экс-главы МИД пыталась выгородить мужа.

10 апреля сотрудники Киевской прокуратуры предъявили подозрение жене экс-главы МИД Украины Леонида Кожары по факту предоставления заведомо ложных свидетельских показаний в деле об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, в котором подозревают ее супруга. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

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"Своими ложными показаниями жена пыталась способствовать своему мужу в избежании ответственности за противоправное лишение жизни другого человека. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.384 УК Украины (заведомо ложное показание свидетеля)", - сообщили в ведомстве.



Напомним, адвокат экс-министра заявил, что жена Кожары пыталась отнять пистолет у погибшего, в результате чего случайно был произведен выстрел.

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