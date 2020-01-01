Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Убийство Старицкого: Жене Кожары предъявили подозрение

Комментариев: 0
Жена экс-главы МИД пыталась выгородить мужа.
Погибший Сергей Старицкий
Погибший Сергей Старицкий
Atlantic Group

10 апреля сотрудники Киевской прокуратуры предъявили подозрение жене экс-главы МИД Украины Леонида Кожары по факту предоставления заведомо ложных свидетельских показаний в деле об убийстве бизнесмена Сергея Старицкого, в котором подозревают ее супруга. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Читай также: Убийство Старицкого: Кожару арестовали и назначили залог в 14 млн грн

"Своими ложными показаниями жена пыталась способствовать своему мужу в избежании ответственности за противоправное лишение жизни другого человека. Действия лица квалифицированы по ч.2 ст.384 УК Украины (заведомо ложное показание свидетеля)", - сообщили в ведомстве.

Напомним, адвокат экс-министра заявил, что жена Кожары пыталась отнять пистолет у погибшего, в результате чего случайно был произведен выстрел.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь