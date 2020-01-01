Правоохранители под Киевом изъяли крупную партию антисептиков

Нарушители сбывали антисептические жидкости сомнительного происхождения через интернет.

В Киевской области двое мужчин организовали продажу через интернет сомнительной антисептической продукции, не имея на то соответствующего разрешения. Правоохранители изъяли продукцию на сумму 320 тыс. грн. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает пресс-служба МВД.

"Так, 24-летний житель города Бровары разместил объявление в мессенджере о продаже антисептика в больших объемах по цене 300 гривен за литр. Полицейские изъяли у него 368 литров антисептической жидкости на сумму в 120 тысяч гривен. 33-летний броварчанин организовал продажу антисептиков по цене 100 гривен за 200 мл. У него правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств четыре тысячи полиэтиленовых емкостей на сумму в 200 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изъятые вещественные доказательства направлены на проведение исследования.

В отношении обоих нарушителей правоохранители составили админпротоколы по статье о нарушении хозяйственной деятельности (ч. 1 ст. 164) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Ранее сообщалось, что под Киевом подпольно изготовляли антисептики. Цех и лабораторию, где изготовляли поддельную продукцию, обнаружили полицейские и вызвали на место следственно-оперативную группу.

Перед этим в Луцке изъяли партию контрафактного антисептика. Там дельцы наладили подпольное производство лекарственного дезинфицирующего средства известного бренда.

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