ВМС провели учения в Черном море
Команда вспомогательного судна обеспечения Шостка усовершенствовала морские навыки.
Судно Военно-морских сил Украины Шостка успешно выполнило задачи в море. Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования ВМС ВСУ.
"Экипажем судна было организовано высадку личного состава десанта, который доставили на необорудованный берег десантно-высадочными средствами - скоростными катерами типа Willard", - сообщили в ВМС.
Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки.
Ранее сообщалось, что украинские морпехи провели учения.
Также Корреспондент писал, что ВСУ тренируются разворачивать мобильные госпитали для инфекционных больных.
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