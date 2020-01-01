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ВМС провели учения в Черном море

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Команда вспомогательного судна обеспечения Шостка усовершенствовала морские навыки.

Судно Военно-морских сил Украины Шостка успешно выполнило задачи в море. Об этом сообщает служба по связям с общественностью Командования ВМС ВСУ.

"Экипажем судна было организовано высадку личного состава десанта, который доставили на необорудованный берег десантно-высадочными средствами - скоростными катерами типа Willard", - сообщили в ВМС.

Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки.

 

Ранее сообщалось, что украинские морпехи провели учения.
 
 

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Теги: Черное море, видео, учения, ВМС Украины
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Источник: korrespondent.net

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