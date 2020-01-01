В Харьковской области пенсионерка подорвалась на огороде

Взрыв произошел в тот момент, когда женщина проводила обработку огорода на придомовой территории.

В Харьковской области госпитализировали 71-летнюю пенсионерку из села Новоселовка Зачепиловского района. Женщина получила многочисленные травмы при взрыве на своем, сообщает региональное управление Нацполиции в пятницу, 10 апреля.

Взрыв произошел сегодня около 9:30 утра.

"Правоохранители установили, что на придомовой территории жительница села во время проведения обработки огорода сапкой задела неизвестный предмет, после чего произошел взрыв. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование", – говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о покушении на убийство (ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины). Устанавливается происхождение взрывоопасного предмета.

Ранее в Змиевском районе Харьковской области произошел пожар и взрыв в квартире 5-этажного жилого дома. Тогда в результате ЧП пострадал один человек.

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