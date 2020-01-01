В СН заявили о компенсациях семьям медиков в случае смерти от COVID-19
В проект госбюджета внесут норму о выплатах компенсаций семьям медработников, скончавшихся от COVID-19. Об этом заявила замглавы фракции Слуга народа Галина Янченко в Facebook в пятницу, 10 апреля.
"По моей инициативе изменениями в бюджет будет внесена норма о возможности выплачивать компенсации семьям медработников в случае летального исхода от заражения коронавирусом. Размер выплаты будет определять Кабмин, но она должна быть по паритету выплат для бойцов ВСУ", - написала Янченко.
Голосовать за это решение парламент будет уже в понедельник, 13 апреля, добавила депутат.
Напомним, что на Буковине более 50 медиков заражены коронавирусом. За сутки в области выявили 30 новых случаев COVID-19. Всего инфицированы 303 человека.
Также сообщалось, что на Кировоградщине коронавирусом заразились 27 медиков.
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