В СН заявили о компенсациях семьям медиков в случае смерти от COVID-19

"Слуга народа" заявила, что соответствующие изменения внесены в проект государственного бюджета.

В бюджете учтут компенсации семьям медиков в случае смерти от COVID-19 - депутат Comments.UA

В проект госбюджета внесут норму о выплатах компенсаций семьям медработников, скончавшихся от COVID-19. Об этом заявила замглавы фракции Слуга народа Галина Янченко в Facebook в пятницу, 10 апреля.

"По моей инициативе изменениями в бюджет будет внесена норма о возможности выплачивать компенсации семьям медработников в случае летального исхода от заражения коронавирусом. Размер выплаты будет определять Кабмин, но она должна быть по паритету выплат для бойцов ВСУ", - написала Янченко.

Голосовать за это решение парламент будет уже в понедельник, 13 апреля, добавила депутат.

Напомним, что на Буковине более 50 медиков заражены коронавирусом. За сутки в области выявили 30 новых случаев COVID-19. Всего инфицированы 303 человека.

Также сообщалось, что на Кировоградщине коронавирусом заразились 27 медиков.

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