Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В СН заявили о компенсациях семьям медиков в случае смерти от COVID-19

Комментариев: 0
"Слуга народа" заявила, что соответствующие изменения внесены в проект государственного бюджета.
В бюджете учтут компенсации семьям медиков в случае смерти от COVID-19 - депутат
В бюджете учтут компенсации семьям медиков в случае смерти от COVID-19 - депутат
Comments.UA

В проект госбюджета внесут норму о выплатах компенсаций семьям медработников, скончавшихся от COVID-19. Об этом заявила замглавы фракции Слуга народа Галина Янченко в Facebook в пятницу, 10 апреля.

"По моей инициативе изменениями в бюджет будет внесена норма о возможности выплачивать компенсации семьям медработников в случае летального исхода от заражения коронавирусом. Размер выплаты будет определять Кабмин, но она должна быть по паритету выплат для бойцов ВСУ", - написала Янченко.

Голосовать за это решение парламент будет уже в понедельник, 13 апреля, добавила депутат.

Напомним, что на Буковине более 50 медиков заражены коронавирусом. За сутки в области выявили 30 новых случаев COVID-19. Всего инфицированы 303 человека.

Также сообщалось, что на Кировоградщине коронавирусом заразились 27 медиков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: бюджет, смерть, медики, врачи, Рада, Верховная Рада, бюджет Украины, компенсация, Госбюджет, Коронавирус, Слуга народа, Партия Слуга народа, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь