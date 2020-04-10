Убийство во времена Майдана. Подозрение Чорновол

Следователи Государственного бюро расследований сообщили народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Чорновол о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе Партии регионов в 2014 году.

В Украине объявлено новое подозрение по делам Майдана. Вот только на этот раз наоборот активистам, а не бывшим представителям власти. В руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате которого погиб человек, Госбюро расследований подозревает экс-нардепа Татьяну Чорновол.

У Чорновол уже появился ряд влиятельных заступников, сама она говорит о “политических репрессиях”, а ГБР публикует видео, на котором видны действия Чорновол вовремя пожара.

Корреспондент.net разбирался в этом деле.

Обыск и подозрение

Утром 10 апреля следователи ГБР пришли с обыском к Чорновол. Сама экс-нардеп обнародовала постановление Печерского райсуда Киева о следственных действиях в ее доме. В нем говорится о том, что Чорновол вместе с другими людьми причастна к смерти Владимира Захарова (1948 г.р.) на Липской, 10, куда 18 февраля 2014 года ворвались протестующие и спровоцировали пожар.

“Они искали мою одежду, в которой я была 18 февраля 2014 года, во время Майдана. Я, как ни странно, ее нашла. Они изъяли куртку, изъяли каску, рюкзак. Эти вещи нашлись. Дальше у меня забрали наградное оружие, хотя не имели права забирать. Еще у меня забрали телефон, хотя и не имели права забирать... У меня здесь живет большая семья, много вещей – обыскивали везде: и подвал, и погреб. У меня сообщение о подозрении – 8 статей. В половине из них наказание что-то от 5 до 15 лет. Это политические репрессии. Это дело за Майдан. Против меня как против активиста Майдана...”, - заявила Чорновол.

Ответила она на вопрос и о поджоге офиса Партии регионов: “Поджигала ли я офис Партии регионов? Да... Причастна ли я к убийствам? Нет, мои руки не в крови".

В ГБР считают иначе. По предварительной информации следствия, 18 февраля 2014 Чорновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в помещении партийного офиса.

В Бюро заявляют, что у Чорновол изъяты вещи, "которые имеют доказательственное значение для расследования", предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

События 2014 года

18 февраля 2014 офис Партии регионов на улице Липской забросали камнями и коктейлями Молотова, когда там находились люди.

Окна на первом этаже были закрыты роллетами, но, как установило следствие, Чорновол открыла один из них, и в него забросили горючую смесь, от которой на первом этаже, в том числе в коридоре, начался пожар.

Собравшиеся у офиса также подожгли ступени у входа и одну из машин во дворе. Вход в подземный гараж вскрыли и начали выносить аккумуляторы, выбрасывать документы и агитационные листовки.

Около 20 сотрудниц офиса покинули здание под крики "убийцы". В офисе остались мужчины - рядовые технические сотрудники. Одного из мужчин пытались отвести на Майдан, но он смог вырваться. Пожарным пришлось не только тушить пожар, но и снимать сотрудников офиса с крыши, которые поливали атакующих водой из брандсбойта.

В коридоре на первом этаже работники ГосЧС обнаружили тело погибшего. Им оказался 57-летний компьютерщик Владимир Захаров. Позже следствием было установлено, что он задохнулся во время пожара. Захарова внесли в список Небесной сотни, однако героем Украины не признали.

Влиятельные заступники

Чорновил после объявления подозрения тут же поддержали ряд влиятельных политиков. Пятый президент Украины, лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко назвал обыски у Чорновол "ужасным символом реванша" и призвал президента Владимира Зеленского остановить "этот беспредел":

“Это сегодня ужасный символизм. Это означает победу антимайдана. Победа сил реванша. Я думаю, что очень символично, когда адвокат Януковича обыскивает и выдает подозрение, и пытается арестовать вдову героя АТО, мать двоих детей, активистку Майдана, на которую было совершено покушение. Когда они выпускают бойцов Беркута, которые расстреливали Майдан, и арестовывают активистов Майдана".

По словам Порошенко, это дело сопровождается многочисленными нарушениями закона, начиная от решения пресловутого Печерского суда, несмотря на юрисдикцию Шевченковского суда для ГБР, и заканчивая тем, как проходил сам обыск и изъятие вещей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ему стыдно за то, что Украина допустила дело против Чорновол.

"Адвокат Януковича, господин Бабиков (речь идет о заместителе директора ГБР Александре Бабикове). Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ГБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Господин Бабиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно", - Аваков особо не выбирал выражение в своем гневном посте на Facebook.

Министр считает действия против Чорновол "неадекватными и постыдными”.

Аваков написал, что экс-нардеп проводила на передовой в самых горячих точках все время: "В Киев возвращалась выбивать оружие для подразделений, медикаменты и оснащение".

Он добавил, что подписывал приказ об отправке ее мужа на фронт, а потом все оплакивали его гибель. По его словам, Чорновол отказалась от квартиры, как вдова погибшего – "зачем нам лишнее. Буду жить и дальше в хате с детьми и родителями".

Кто такая Чорновол

Чорновол долгое время работала журналисткой, публиковала свои статьи на сайтах Обозреватель, Левый берег и Украинская правда. В августе 2012 года Чорновол прокралась в резиденцию бывшего президента Украины Виктора Януковича Межигорье, после чего ее задержала охрана. Журналистка успела сделать несколько фотографий резиденции, опубликованных впоследствии в сети – это были одни из первых фотографий Межигорья, попавших в свободный доступ.

Во время Евромайдана на Чорновол было совершено покушение, ее жестко избили неизвестные.

После Евромайдана министр внутренних дел Арсен Аваков назначил Татьяну Чорновол своим штатным советником. На внеочередных выборах 2014 года Чорновол стала депутатом Рады от партии Народный Фронт. Участвовала в досрочных парламентских выборах 2019 года от партии Европейская солидарность – 27 место в списке, но не прошла в парламент.