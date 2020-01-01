В агентстве уточнили, что площади массовых пожаров в зоне ЧАЭС составляют около 100 гектаров.

Спутник NASA сфотографировал территорию пожара в зоне отчуждения ЧАЭС из космоса. Об этом сообщается на сайте NASA.

"Спутник Suomi NPP от NASA снял кадр пожара, который был вызвана человеком, у Чернобыльской атомной электростанции в Украине", - сказано в сообщении.

Отмечается что сам снимок был сделан еще 5 апреля.

Cмотрите фотогалерею: В NASA показали пожар в зоне ЧАЭС из космоса

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