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В NASA показали пожар в зоне ЧАЭС из космоса

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В агентстве уточнили, что площади массовых пожаров в зоне ЧАЭС составляют около 100 гектаров.
Спутниковое фото пожара в зоне ЧАЭС
Спутниковое фото пожара в зоне ЧАЭС
NASA

Спутник NASA сфотографировал территорию пожара в зоне отчуждения ЧАЭС из космоса. Об этом сообщается на сайте NASA.

"Спутник Suomi NPP от NASA снял кадр пожара, который был вызвана человеком, у Чернобыльской атомной электростанции в Украине", - сказано в сообщении.

Отмечается что сам снимок был сделан еще 5 апреля.

 

 

 
 

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Теги: NASA, фото, ЧАЭС, пожар
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Источник: korrespondent.net

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