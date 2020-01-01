На Прикарпатье число жертв коронавируса достигло 17

Скончались также три человека с подозрением на COVID-19. Всего в области уже 254 случая инфекции.

На Прикарпатье из-за коронавируса умерло уже 17 человек УНН

В Ивано-Франковской области количество выявленных случаев коронавируса достигло 254, из них 17 имели летальный исход. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на брифинге в пятницу, 10 апреля.

"В нашей области 254 больных, 17 летальных случаев, 12 выздоровели. По данным областного лабораторного центра, подтвержденных случаев у жителей города зафиксировано 74, а также добавляйте к этому один случай в селе Черниев, один случай Подпечеры, и один случай в селе Подлужье. В общем - это 77 человек, в которых официально подтвержден коронавирус в городе Ивано-Франковске", - сказал городской глава.

Марцинкив добавил, что сейчас зафиксировано 235 подозрений на коронавирус, при этом накануне было три летальных случая с подозрением.

Напомним, что ранее на Прикарпатье за сутки умерли четыре пациента с коронавирусом. Все заболевшие находились в реанимации, троим диагноз коронавирус поставили еще при жизни.

Также сообщалось, что на Прикарпатье едет проверка из-за большой летальности от COVID-19. Чиновники рассмотрят каждый конкретный случай смерти. Также область получит новые рекомендации по улучшению оказания медицинской помощи.

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