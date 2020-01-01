Пожары, Одесса и Гималаи: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 10 апреля 2020 года.

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 10 апреля.

Вашему вниманию представляем кадры, как полыхают пожары в зоне отчуждения ЧАЭС, а ВСУ получили партию пожарных танков.

Одесса отмечает День освобождения, а в Киеве демонтируют аварийный вантовый мост на Подоле.

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