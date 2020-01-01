Пожары, Одесса и Гималаи: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 10 апреля 2020 года.
Cмотрите фотогалерею Пожары, Одесса и Гималаи: фото дня
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 10 апреля.
Вашему вниманию представляем кадры, как полыхают пожары в зоне отчуждения ЧАЭС, а ВСУ получили партию пожарных танков.
Одесса отмечает День освобождения, а в Киеве демонтируют аварийный вантовый мост на Подоле.
Смотрите также: Пожары, ракеты и музыка животным: фото дня 9 апреля.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент