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Пожары, Одесса и Гималаи: фото дня

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Подборка самых ярких новостных фотографий событий сегодняшнего дня, 10 апреля 2020 года.
Одесса отмечает День освобождения
Одесса отмечает День освобождения
Думская
Cмотрите фотогалерею Пожары, Одесса и Гималаи: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 10 апреля.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как полыхают пожары в зоне отчуждения ЧАЭС, а ВСУ получили партию пожарных танков.
 
Одесса отмечает День освобождения, а в Киеве демонтируют аварийный вантовый мост на Подоле.
 
 
 

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Теги: Индия, ЧАЭС, пожар, фоторепортаж, Гималаи, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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