Как помогают украинские медики в Италии

20 украинских медиков в Италии оказывают помощь в борьбе с эпидемией коронавируса.

20 украинских медиков, вылетевшие 4 апреля для помощи в Италию, на данный момент находятся в провинции Марке, наиболее пострадавшей от эпидемии коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает пресс-служба МВД, со ссылкой на рассказ одного из членов команды медиков Юрия Сака.

Читай также: В СН заявили о компенсациях семьям медиков в случае смерти от COVID-19

По словам Сака, прибывших в Италии медиков разделили на две группы по 10 человек. Одна часть находится в больнице города Пезаро, другая - в городе Урбино, в 100 км. В первой группе работают 5 врачей МВД и пять - из Минздрава. В нее входят девушка-врач, и медсестры.



Группа в Пезаро состоит из пяти врачей МВД и пяти - Минздрава, из них одна девушка - врач, другие - медсестры. Первая смена рабочего день у них проходи с 8:00 и до 14:00, вторая - с 14:00 до 20:00. Медсестры также работают на ночных сменах - с 20:00 до 8:00.

Читай также: На Прикарпатье число жертв коронавируса достигло 17

Сак отмечает, что нагрузка на медработников сейчас не такая большая, как была несколько недель назад, во время пика поступлений в больницу. В основном, пациенты - люди в пожилом возрасте.



Врачи живут в специальном отеле недалеко от больницы, который открыли специально для специалистов из Украины. Живет каждый в своем личном номере, питание приносят туда же. Передвигаться врачам можно только в масках и на расстоянии не менее 3 метрах друг от друга. В случае нарушения этой нормы, медиков остановят полицейские.



Медицинский персонал полностью одет в защитные костюмы, заклеены пленкой и машины скорой помощи.



Итальянские специалисты объясняют украинским коллегам, как проходит диагностика и лечение больных коронавирусом, знакомят с протоколами и лекарствами. Украинские врачи также присутствуют при хирургических операциях.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.