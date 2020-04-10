Киевлянка сбежала домой из обсервации в Одессе
Жительница Киева, помещенная на обсервацию из-за угрозы коронавируса, сбежала из санатория под Одессой и отправилась домой. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый на брифинге в пятницу, 10 апреля.
На обсервацию на базе отдыха Портовик в городе Южный и санаторий имени Пирогова в Куяльнике поместили 70 человек, прибывших из-за границы.
Киевлянка сбежала из санатория имени Пирогова - оттуда в Одесскую инфекционную больницу доставили трех женщин, состояние здоровья которых ухудшилось.
"Однако одна из них самовольно покинула больницу после того, как у нее взяли пробы на коронавирус. Мы выясняем обстоятельства этого происшествия. Этим делом уже занимается Национальная полиция", - сказал Куцый.
При этом глава Нацполиции Одесской области Олег Бех информировал, что эта женщина уже находится в Киеве и на нее был составлен админпротокол.
Ранее сообщалось, что в Киев из-за границы возвращаются более 150 человек. Киевляне должны будут пройти две недели обсервации. В столице обустроены шесть баз для обсервации.
Названо число админпротоколов, составленных полицией с начала карантина
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