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Киевлянка сбежала домой из обсервации в Одессе

Комментариев: 1
Женщину поместили на обсервацию в санаторий, но она сбежала оттуда. Теперь на нее составлен админпротокол.
Помещенная на обсервацию киевлянка сбежала из Одессы домой
Помещенная на обсервацию киевлянка сбежала из Одессы домой
pixabay.com

Жительница Киева, помещенная на обсервацию из-за угрозы коронавируса, сбежала из санатория под Одессой и отправилась домой. Об этом заявил глава Одесской ОГА Максим Куцый на брифинге в пятницу, 10 апреля.

На обсервацию на базе отдыха Портовик в городе Южный и санаторий имени Пирогова в Куяльнике поместили 70 человек, прибывших из-за границы.

Киевлянка сбежала из санатория имени Пирогова - оттуда в Одесскую инфекционную больницу доставили трех женщин, состояние здоровья которых ухудшилось.

"Однако одна из них самовольно покинула больницу после того, как у нее взяли пробы на коронавирус. Мы выясняем обстоятельства этого происшествия. Этим делом уже занимается Национальная полиция", - сказал Куцый.

При этом глава Нацполиции Одесской области Олег Бех информировал, что эта женщина уже находится в Киеве и на нее был составлен админпротокол.

Ранее сообщалось, что в Киев из-за границы возвращаются более 150 человек. Киевляне должны будут пройти две недели обсервации. В столице обустроены шесть баз для обсервации.

Названо число админпротоколов, составленных полицией с начала карантина

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Теги: Киев, Одесса, карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
za4arovanaj    10.04.2020, 20:40
Оценка:  0
za4arovanaj
ТУПА ОВЕЧКА!
НЕОБХІДНО ДОТРИМУВАТИСЬ ПРАВИЛ І БЕЗПЕКИ! ПОСИДІЛА Б ТАМ!
ТАК МОЖЛИВО ПРИВЕЗЛА ХВОРОБУ СВОЇМ РІДНИМ!
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