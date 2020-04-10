В Украине от коронавируса умерли два медика

В Хмельницкой области зафиксирован первый смертельный случай от инфекции, а на Закарпатье – уже четвертый.

В Хмельницкой области и на Закарпатье умерли два медицинских работника, у которых выявили инфицирование коронавирусом COVID-19. Об этом сообщают областные госадминистрации в пятницу, 10 апреля.

Так, по состоянию на 18:30 в Хмельницкой области был зарегистрирован первый летальный случай от COVID-19.

"По результатам исследования референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, посмертно подтвержден диагноз COVID-19 у работницы Хмельницкой районной больницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении", – говорится в сообщении.

Также указано, что сегодня в области выздоровели два человека, инфицированных коронавирусом – это врач и девушка, у которой первой диагностировали инфекцию на территории области.

В свою очередь и. о. главы Закарпатской ОГА Алексей Гетьманенко сообщил о смерти медработника в регионе. По его словам, это уже четвертый летальный случай в области.

"В Закарпатье скончался еще один человек. Это врач", – сказал он и напомнил, что в области на выходных вводится режим максимального ограничения передвижения.

В свою очередь местные СМИ сообщают, что умерший проживал в поселке Большой Бычков Раховского района. Он умер в Ужгороде в областной инфекционной больнице.

Напомним, по состоянию на утро 10 апреля в Украине насчитывалось 2203 подтвержденных случая COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet