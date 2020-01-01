Банкомат в Харькове взорвали экс-полицейские - СМИ

Банкомат взорвали ночью при помощи самодельного взрывного устройства, а затем скрылись с 2 млн грн.

В Харькове взрыв банкомата организовали двое бывших патрульных. Об этом со ссылкой на собственные источники среди силовиков сообщает NewsRoom в пятницу, 10 апреля.

Отмечается, что злоумышленники использовали самодельное взрывное устройство, после чего скрылись, прихватив около двух миллионов гривен. Однако вскоре полицейским удалось задержать подозреваемых.

Издание пишет, что один из мужчин проживает в Харьковской области, а второй - в Запорожской. Ранее оба служили в патрульной полиции.

Отмечается, что в момент задержания с ними в машине были двое гражданских лиц, одна из них - родственница одного из экс-полицейских. Теперь фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее в Харькове взорвали банкомат. От взрыва кроме банкомата пострадал фасад здания и вход в супермаркет. Злоумышленников догнали и задержали.

Также сообщалось, что в Луганской области взорвали банкомат Ощадбанка. На обнародованном фото разрушенного банкомата видны разбросанные банкноты достоинством в 500 гривен.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet