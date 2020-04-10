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В Славянске мужчина подорвался при попытке разобрать гранату

Комментариев: 4
Пострадавшего госпитализировали с серьезными ранениями. Он находится в бессознательном состоянии.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции
Голос UA

В Славянске мужчина получил тяжелые травмы при попытке разобрать гранату времен Второй мировой войны. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в пятницу, 10 апреля.

"Житель Славянска госпитализирован с ранениями, полученными в результате взрыва. Предварительно установлено, что мужчина подорвался при попытке разобрать взрывоопасный предмет... Он находится в бессознательном состоянии", – говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.

"Предварительно установлено, что потерпевший пытался разобрать гранату времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв", – добавили в полиции.

Предварительно событие квалифицировали по статье покушение на убийство с пометкой "несчастный случай" (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины).

Ранее в пятницу в Харьковской области госпитализировали 71-летнюю пенсионерку из села Новоселовка Зачепиловского района. Женщина получила многочисленные травмы при взрыве на своем огороде.

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Теги: полиция, мужчина, взрыв, Донецкая область, Славянск, граната, новости Славянска, Славянск сегодня, последние события в Славянске
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Zukoxress    10.04.2020, 22:36
Оценка:  -1
Zukoxress
Можно не сомневаться.Перед этим он слышал голос Путина,который и приказал ему разобрать эту гранату.
ПродувКротов    10.04.2020, 22:33
Оценка:  0
ПродувКротов
Где то под питером лет десять назад рыболовы нашли немецкую противотанковую гранату в воде. Граната вся проржавела, а отсек с взрывчаткой отсутствовал на 90% Все развалилось от времени. Когда уезжали, щвырнули ее в непогащеный костер. Не успела машина отъехать, как граната бахнула.
ПродувКротов    10.04.2020, 22:36
Оценка:  +1
ПродувКротов
Осколками посекло шины и бвгажних. Пострадавшие обделались коричневым испугом Война давно прошла, но ее эхо по прежнему опасно.
СТЕКЛО_МОЙ    10.04.2020, 21:59
Оценка:  +9
СТЕКЛО_МОЙ
Антибес пора тебе разобрать Ф-1 ))))
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