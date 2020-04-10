В Славянске мужчина подорвался при попытке разобрать гранату

Пострадавшего госпитализировали с серьезными ранениями. Он находится в бессознательном состоянии.

В Славянске мужчина получил тяжелые травмы при попытке разобрать гранату времен Второй мировой войны. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области в пятницу, 10 апреля.

"Житель Славянска госпитализирован с ранениями, полученными в результате взрыва. Предварительно установлено, что мужчина подорвался при попытке разобрать взрывоопасный предмет... Он находится в бессознательном состоянии", – говорится в сообщении.

Мужчину госпитализировали. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции.

"Предварительно установлено, что потерпевший пытался разобрать гранату времен Второй мировой войны, в результате чего произошел взрыв", – добавили в полиции.

Предварительно событие квалифицировали по статье покушение на убийство с пометкой "несчастный случай" (ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК Украины).

Ранее в пятницу в Харьковской области госпитализировали 71-летнюю пенсионерку из села Новоселовка Зачепиловского района. Женщина получила многочисленные травмы при взрыве на своем огороде.

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