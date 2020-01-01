Пожарные танки, суперлуние и базары: фото недели

Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 6-10 апреля 2020 года.

Под Киевом с сухостоем сгорела масса животных ГСЧС

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 6-10 апреля.

Вашему вниманию представляем кадры, как ночью из Александровской больницы Киева эвакуировали больных COVID-19, а гроб с надписью "Сиди дома" возили по Львовщине.

ВСУ получили партию пожарных танков, а священники облетели Николаев на самолете с иконами.

В центре Одессы обвалился дом-памятник архитектуры, а в Харькове вновь открылись рынки.

Нападение на популярного блогера в Черкассах попало на видео, а американец разбил новую BMW M5 сразу после покупки.

На МКС в условиях пандемии отправляют новый экипаж, а украинский Руслан доставил медоборудование в Данию.

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