Пожарные танки, суперлуние и базары: фото недели
Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 6-10 апреля 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 6-10 апреля.
Вашему вниманию представляем кадры, как ночью из Александровской больницы Киева эвакуировали больных COVID-19, а гроб с надписью "Сиди дома" возили по Львовщине.
ВСУ получили партию пожарных танков, а священники облетели Николаев на самолете с иконами.
В центре Одессы обвалился дом-памятник архитектуры, а в Харькове вновь открылись рынки.
Нападение на популярного блогера в Черкассах попало на видео, а американец разбил новую BMW M5 сразу после покупки.
На МКС в условиях пандемии отправляют новый экипаж, а украинский Руслан доставил медоборудование в Данию.
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