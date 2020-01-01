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За рубежом от COVID-19 умерли шесть украинцев

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Более 15 тысяч граждан страны хотят вернуться домой, уточнили в Министерстве иностранных дел Украины.
Более 170 украинцев лечатся от коронавируса за границей
Более 170 украинцев лечатся от коронавируса за границей
 
За границей от коронавируса скончались шесть граждан Украины и 172 проходят лечение. Об этом 10 апреля сообщили в МИД Украины.
 
Наибольшее число украинцев с COVID-19 в Италии - 121 человек, а также в Греции - 22.
 
Выздоровели за рубежом 19 граждан страны.
 
Также отмечается, что 15 369 укранцев обратились за помощью в зарубежные дипучреждения в рамках системы Защита.
Напомним, на утро 10 апреля в Украине зафиксировали 2203 случая коронавируса, из них 69 закончились смертью и 61 - выздоровлением.

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Теги: МИД Украины, лечение, украинцы, МИД, заграница, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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