За рубежом от COVID-19 умерли шесть украинцев
Более 15 тысяч граждан страны хотят вернуться домой, уточнили в Министерстве иностранных дел Украины.
За границей от коронавируса скончались шесть граждан Украины и 172 проходят лечение. Об этом 10 апреля сообщили в МИД Украины.
Наибольшее число украинцев с COVID-19 в Италии - 121 человек, а также в Греции - 22.
Выздоровели за рубежом 19 граждан страны.
Также отмечается, что 15 369 укранцев обратились за помощью в зарубежные дипучреждения в рамках системы Защита.
Напомним, на утро 10 апреля в Украине зафиксировали 2203 случая коронавируса, из них 69 закончились смертью и 61 - выздоровлением.
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