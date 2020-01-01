За рубежом от COVID-19 умерли шесть украинцев

Более 15 тысяч граждан страны хотят вернуться домой, уточнили в Министерстве иностранных дел Украины.

Более 170 украинцев лечатся от коронавируса за границей

За границей от коронавируса скончались шесть граждан Украины и 172 проходят лечение. Об этом 10 апреля сообщили в МИД Украины.

Наибольшее число украинцев с COVID-19 в Италии - 121 человек, а также в Греции - 22.

Выздоровели за рубежом 19 граждан страны.

Также отмечается, что 15 369 укранцев обратились за помощью в зарубежные дипучреждения в рамках системы Защита.

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