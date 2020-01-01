Пожары в зоне ЧАЭС: радиация в норме

Жителям Киевской и Житомирской областей нечего бояться, заверил глава Госэкоинспекции Украины.

Состояние радиационного загрязнения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в настоящее время в норме. Об этом 10 апреля сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера на телеканале Украина.

"Я трое суток пробыл непосредственно в Зоне отчуждения вместе со специальной группой Государственной экологической инспекции, которая делала все замеры от Житомирской до Киевской области. Состояние радиационного загрязнения в норме. Оно, если говорить на научном языке, в среднем 11-14 микрозивертов", - подчеркнул Фирсов.

Он заверил жителей Киевской и Житомирской областей, что состояние радиационного загрязнения в норме.

"Вы можете выходить на улицу, конечно, в соответствии с правилами карантина, открывать окна. А мы продолжим мониторить ситуацию, чтобы постоянно сообщать об изменениях", - указал глава экоинспекции.

Напомним, пожар в Чернобыльской зоне вспыхнул 4 апреля и до сих пор его не могут ликвидировать. По данным ГСЧС, продолжается тушение огня на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в результате деятельности человека. Полиция вручила подозрение 27-летнему жителю села Раговка, который признался, что поджигал сухую траву вблизи лесничества, что повлекло за собой неконтролируемый лесной пожар.

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