COVID-19 в Украине: заразились более 300 медиков

Правительство ежедневно занимается вопросом обеспечения медработников средствами индивидуальной защиты, подчеркнул глава МОЗ.

В Украине с начала эпидемии коронавируса заразились 334 медицинских работника. Об этом 10 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Интер.

"Действительно, у нас из 2203 заболеваний на сегодня - 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками - все это сразу поставляется в больницы", - указал Степанов.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области и на Закарпатье скончались два медицинских работника , у которых выявили COVID-19.

Напомним, на утро 10 апреля в Украине зафиксировали 2203 случая коронавируса, из них 69 закончились смертью и 61 - выздоровлением.

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