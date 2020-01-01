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COVID-19 в Украине: заразились более 300 медиков

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Правительство ежедневно занимается вопросом обеспечения медработников средствами индивидуальной защиты, подчеркнул глава МОЗ.
В Украине коронавирусом заразились 334 медика
В Украине коронавирусом заразились 334 медика
 
В Украине с начала эпидемии коронавируса заразились 334 медицинских работника. Об этом 10 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Интер.
 
"Действительно, у нас из 2203 заболеваний на сегодня - 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмами биозащиты, очками - все это сразу поставляется в больницы", - указал Степанов.
 
 
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области и на Закарпатье скончались два медицинских работника, у которых выявили COVID-19.
 
Напомним, на утро 10 апреля в Украине зафиксировали 2203 случая коронавируса, из них 69 закончились смертью и 61 - выздоровлением.

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Теги: Минздрав, медики, врачи, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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