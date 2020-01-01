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В Харькове "скорая" попала в ДТП, трое погибших

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Автомобиль Daewoo Sens выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной медиков. Четыре человека госпитализированы.
В Харькове произошло смертельное ДТП с участием машины скорой помощи
В Харькове произошло смертельное ДТП с участием машины скорой помощи
hk.npu.gov.ua
 
В Харькове произошла авария с участием машины скорой помощи. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
 
Отмечается, что ДТП случилось в пятницу около 22.00 вблизи 5-го километра кольцевой дороги.
 
В полиции уточнили, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой медицинской помощи.
 
В результате инцидента погибли три человека, четверо пострадавших доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.
 
Правоохранители выясняет обстоятельства аварии.
 
 
 
Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с участием "скорой помощи". В результате аварии погибли водитель машины и фельдшер.

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Теги: ДТП, Харьков, смерть, фото, авария, жертвы, скорая помощь
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Источник: korrespondent.net

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