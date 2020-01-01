В Харькове "скорая" попала в ДТП, трое погибших
Автомобиль Daewoo Sens выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной медиков. Четыре человека госпитализированы.
В Харькове произошла авария с участием машины скорой помощи. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Отмечается, что ДТП случилось в пятницу около 22.00 вблизи 5-го километра кольцевой дороги.
В полиции уточнили, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой медицинской помощи.
В результате инцидента погибли три человека, четверо пострадавших доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.
Правоохранители выясняет обстоятельства аварии.
Cмотрите фотогалерею: В Харькове "скорая" попала в ДТП, трое погибших
Ранее сообщалось, что в Киеве произошло ДТП с участием "скорой помощи". В результате аварии погибли водитель машины и фельдшер.
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