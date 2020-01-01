В Харькове "скорая" попала в ДТП, трое погибших

Автомобиль Daewoo Sens выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной медиков. Четыре человека госпитализированы.

В Харькове произошло смертельное ДТП с участием машины скорой помощи hk.npu.gov.ua

В Харькове произошла авария с участием машины скорой помощи. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что ДТП случилось в пятницу около 22.00 вблизи 5-го километра кольцевой дороги.

В полиции уточнили, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной скорой медицинской помощи.

В результате инцидента погибли три человека, четверо пострадавших доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Правоохранители выясняет обстоятельства аварии.