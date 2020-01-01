Итоги 10.04: Нефтяная сделка и подозрение Чорновол
В Украине и мире выросло число зараженных коронавирусом
На утро 10 апреля в Украине зафиксировали 2203 случая коронавируса, из них 69 закончились смертью и 61 - выздоровлением. За сутки число зараженных возросло на 311 человек.
Лидерами по заболеваемости являются Черновицкая (366 случаев), Ивано-Франковская (254), Тернопольская (169), Киевская (140), Винницкая (119) области и город Киев (348)
Среди инфицированных в стране 334 медика.
В мире с начала пандемии зафиксировали почти 1,7 миллиона инфицированных, скончались более 101 тысячи человек и 370 тысяч человек выздоровели.
Пять областей в Украине ужесточили карантин
В Черновицкой, Закарпатской, Львовской, Киевской и Волынской областях ввели органичения на передвижение граждан в выходные дни 11 и 12 апреля.
Также в Киеве ввели обязательный карантин на предприятиях и в учреждениях, где зафиксировали массовое заражение COVID-19. В субботу и воскресенье власти города аносировали усиление контроля за соблюдением ограничений в общественных местах.
Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти
Позже стало известно, что страна уменьшит добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, а еще 250 тысяч баррелей за нее сократят США.
Сама Чорновол отрицает причастность к гибели человека, а дело против нее называет политическими репрессиями.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet