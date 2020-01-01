Итоги 10.04: Нефтяная сделка и подозрение Чорновол

Страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти; экс-нардепу вручили подозрение по делу Майдана: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине и мире выросло число зараженных коронавирусом

На утро 10 апреля в Украине зафиксировали 2203 случая коронавируса, из них 69 закончились смертью и 61 - выздоровлением. За сутки число зараженных возросло на 311 человек.

Лидерами по заболеваемости являются Черновицкая (366 случаев), Ивано-Франковская (254), Тернопольская (169), Киевская (140), Винницкая (119) области и город Киев (348)

Среди инфицированных в стране 334 медика.

В мире с начала пандемии зафиксировали почти 1,7 миллиона инфицированных, скончались более 101 тысячи человек и 370 тысяч человек выздоровели.

Пять областей в Украине ужесточили карантин

В Черновицкой, Закарпатской, Львовской, Киевской и Волынской областях ввели органичения на передвижение граждан в выходные дни 11 и 12 апреля.

Также в Киеве ввели обязательный карантин на предприятиях и в учреждениях, где зафиксировали массовое заражение COVID-19. В субботу и воскресенье власти города аносировали усиление контроля за соблюдением ограничений в общественных местах.

Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на десять миллионов баррелей в сутки в течение мая-июня. При этом ограничение добычи продлится вплоть до мая 2022 года, но уже в меньшем объеме.

Согласно плану, каждая из 23 стран-участниц должна снизить добычу на 23% от уровня октября 2018 года.

Исключения составляют Россия и Саудовская Аравия, которые на равных будут снижать добычу от 11 миллионов баррелей в сутки до 8,5 миллиона баррелей в сутки.

Окончательному заключению сделки помешала позиция Мексики, которая отказалась сокращать добычу на предложенные ей 400 тысяч баррелей в стуки, а соглашалась только на 100 тысяч.

Позже стало известно, что страна уменьшит добычу на 100 тысяч баррелей в сутки, а еще 250 тысяч баррелей за нее сократят США.

Татьяне Чорновол вречили подозрение по делу Майдана

Госбюро расследований подозревает экс-нардепа Татьяну Чорновол в руководстве поджогом офиса Партии регионов в феврале 2014 года, в результате которого погиб человек.

Сама Чорновол отрицает причастность к гибели человека, а дело против нее называет политическими репрессиями.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet